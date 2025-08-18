Kamuoyunda merak edilen sorular arasında ise “Ahmet Destan kimdir, ne iş yapıyor, nereli?” soruları öne çıkıyor. İşte Ahmet Destan’ın hayatına dair merak edilen detaylar…

Türkiye’nin en tanınan astrologlarından biri olan Nuray Sayarı, 31 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra yeni bir başlangıca imza attı. 15 Ağustos’ta iş insanı Ahmet Destan ile evlenen Sayarı, düğününde tercih ettiği gelinlik ve samimi halleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Ahmet Destan Kimdir?

Ahmet Destan, Almanya’da yaşayan bir Türk iş insanıdır. Nuray Sayarı ile 15 Ağustos 2025 tarihinde evlenmiştir. İş dünyasında aktif görevler üstlenen Destan, özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden bir isimdir.

Çiftin tanışma hikâyesi de dikkat çekicidir. Nuray Sayarı, bu özel anı “Uçakta karşılaştık. Allah istedi, kavuştuk” sözleriyle anlatmıştır. İkilinin bu tesadüf sonrası başlayan ilişkileri evlilikle taçlanmıştır.

Nuray Sayarı’nın Eski Evliliği

Nuray Sayarı, daha önce iş insanı Aşkın Sayarı ile evliydi. Çiftin evliliği 1998 yılında başlamış ve 31 yıl sürmüştür. Bu evlilikten Doğuş Sayarı (1988 doğumlu) ve Ogan Sayarı (2006 doğumlu) adında iki erkek çocukları dünyaya gelmiştir.

Ahmet Destan Nereli?

Ahmet Destan, Almanya’da yaşayan bir iş insanıdır. Ancak detaylı memleket bilgisi kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

Ahmet Destan Ne İş Yapıyor?

Ahmet Destan, iş dünyasında faaliyet gösteren bir isimdir. Mesleki olarak farklı sektörlerde aktif rol almasına rağmen, hayatını medyadan uzak sürdürmektedir.

Ahmet Destan Neden Gündemde?

Ahmet Destan, ünlü astrolog Nuray Sayarı ile 15 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği evlilik ile gündeme gelmiştir. Düğünün Beykoz Açarkent’te seçkin davetlilerin katılımıyla yapılması ve çiftin mutluluk pozları magazin dünyasında geniş yer bulmuştur.