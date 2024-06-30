Nuray Sayarı, 31 Ocak 1971 tarihinde İstanbul'da doğmuş olup, astrolog ve yazar olarak tanınmaktadır. Annesi Kahireli olan Sayarı, çocukken zorlu bir hastalık geçirmiş ancak ölmediği anlaşılınca kurtarılmıştır. İstanbul'da eğitimini tamamlayan Sayarı, astroloji eğitimini Kahire ve Hindistan'da almıştır. 1991 yılından beri astroloji pratiği yapmakta olan Sayarı, aynı zamanda tarot bilimiyle de ilgilenmekte ve günlük, aylık burç yorumları yapmaktadır.

Nuray Sayarı, astrolojiyi bilimsel, felsefi ve sezgisel boyutlarıyla inceleyerek insanların kendilerini ve başkalarını anlamalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca düşünce gücünün insan hayatındaki önemine inanan Sayarı, pozitif düşünce gücünü kullanarak kişisel gelişim seansları düzenlemekte ve bu konuda kitaplar yazmaktadır.

2015 yılında Manisa'nın Soma ilçesinde bir ilkokul yaptırarak eğitim alanında da katkı sağlamıştır. Evli olan Sayarı'nın iki oğlu bulunmaktadır ve çeşitli kitapları yayımlanmıştır, bunlar arasında "Rastlantı Yoktur Neden Vardır", "Parçalanan Ruhlar" ve çeşitli astroloji kitapları yer almaktadır.