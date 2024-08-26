Uzun süredir programın sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı, izleyiciler tarafından programda görülmeyince, onun ayrılığına dair sorular gündeme geldi. Namlı'nın yerini, deneyimli haberci Ferda Yıldırım alarak, Hakan Ural ile birlikte programı sunmaya başladı.

İzleyiciler, Nur Tuğba Namlı'nın programdan neden ayrıldığına dair merakla sorular sormaya başladılar. Namlı, 19 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla programdan ayrıldığını duyurdu, ancak bu ayrılığın nedenine ilişkin bir açıklama yapmadı. Paylaşımında duygusal ifadelere yer veren Namlı, Kanal D ekranlarında geçirdiği 4,5 yılı ve Hakan Ural ile toplamda 7 yıla varan iş ilişkisini vurguladı.

Namlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu paylaşımı yapmak ve duygularımı ifade etmek benim için oldukça zor. 4,5 yıl boyunca Kanal D ekranlarında birlikteydik ve öncesinde de 2,5 yıl süren bir iş ilişkimiz oldu. Toplamda 7 yıl süren bu süre zarfında kelimelere dökmek gerçekten zor. Sizlerin bana olan sevgisini her gün hissettim. Benim sevgimin de size ulaştığını umuyorum. Sizlerle buluşmamı sağlayan işimi ve sizi çok seviyorum! Yeni projelerde tekrar buluşmak dileğiyle, hep birlikte olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum, sevgilerimi gönderiyorum, iyi ki varsınız."

Nur Tuğba Namlı'nın ayrılığının ardından programın yeni sezonda Hakan Ural ve Ferda Yıldırım ikilisi tarafından sunulacağı açıklandı. İzleyiciler, bu yeni dönemde programın nasıl bir yol izleyeceğini merakla bekliyor. Namlı'nın ayrılık nedeni ise hala gizemini koruyor.