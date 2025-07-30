Nur Özkaya, 1965 yılında Artvin’in Hopa ilçesinde doğdu.
İlk, orta ve lise öğrenimini Ağrı’da tamamladıktan sonra, üniversite eğitimini Çankırı’da, çocuk gelişimi bölümü mezunu olarak tamamladı.
Kariyer Hayatı
Kamu görevine çeşitli kademelerde başlayan Özkaya, 2018 yılında dönemin Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer tarafından Bakanlık müşaviri olarak görevlendirildi.
Aynı zamanda Bakan Özer’in danışmanlığını da yürüten Özkaya, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli projelerde aktif sorumluluk üstlendi.
Yeni Görevi
30 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yeni bir atama gerçekleştirildi.
Söz konusu kararla, Nur Özkaya, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.