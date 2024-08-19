Nur Köşker’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Nur Köşker kimdir? İşte detaylar…

NUR KÖŞKER KİMDİR?

Türk medya dünyasında genç yaşına rağmen adından sıkça söz ettiren Nur Köşker, 8 Temmuz 1994 doğumludur. Hataylı olan Köşker, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştur. Gazetecilik kariyerine Sabah Gazetesi'nde stajyer olarak başlayan Köşker, ATV, Olay TV ve 24TV gibi kanallarda muhabirlik yaparak deneyim kazanmıştır. Şu anda Habertürk TV'de spiker olarak görev yapmaktadır.

NUR KÖŞKER KARİYERİ

Nur Köşker, medya sektörüne ilk adımını Sabah Gazetesi'nde staj yaparak atmıştır. 2017-2020 yılları arasında ATV’de muhabir olarak görev yapan Köşker, ardından Olay TV ve 24TV’de çalışmıştır. 24TV'deki sunuculuk döneminde gösterdiği doğaçlama yeteneği ve canlı yayınlardaki profesyonel tutumu, izleyicilerin beğenisini kazanmış ve onun medya dünyasındaki kariyerine büyük bir ivme kazandırmıştır. 2021 yılından bu yana Habertürk TV’de spikerlik yapmaktadır. Haftaiçi gece ve hafta sonu öğle bültenlerinde güncel haberleri izleyicilere aktaran Köşker, başarılı sunuculuğu ile dikkat çekmektedir.

Hatay doğumlu olan Nur Köşker, 2024 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Genç yaşına rağmen medya sektöründe kendine sağlam bir yer edinen Köşker, başarılı kariyeri ile adından söz ettirmeye devam etmektedir.

Nur Köşker, Habertürk TV ailesine katılarak kariyerinde önemli bir adım atmıştır. Sunuculukta gösterdiği üstün performans ve izleyicilere olan yakınlığı, onun medya dünyasındaki etkisini artırmıştır. Köşker, medya kariyerindeki yükselişini sürdürerek, Türk televizyonculuğunda önemli bir isim olmaya devam etmektedir.