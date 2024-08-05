Rize'nin Çayeli ilçesinden çıkan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) büyük bir başarıya imza atan Kurmay Albay Numan Kıral, kariyerindeki önemli dönüm noktaları ve elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinden doğan ve büyüyen Kurmay Albay Numan Kıral, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) önemli bir başarıya ulaşarak Tuğgeneralliğe terfi etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarına göre, 30 Ağustos 2024 itibarıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneralliğe terfi eden 47 albaydan biri oldu. Kıral, yedek subaylıktan Tuğgeneral rütbesine yükselen ilk subay olarak tarihe geçti.

NUMAN KIRAL’IN HAYATI

Numan Kıral, Rize’nin Çayeli ilçesinin Erenler Köyü'nde doğup büyüdü. Eğitim hayatına Erenler Köyü İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Rize Lisesi'nde başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Maliye Bölümü'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1998 yılında Asteğmen rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne adım attı. Kıral, Bolu, Kıbrıs, Bingöl, Ankara ve Hakkari’nin Şemdinli ilçelerinde çeşitli görevlerde bulundu.

Gösterdiği azim ve üstün başarı ile hızla terfi eden Kıral, yedek subaylıktan Tuğgeneralliğe yükselerek Türkiye’de bir ilki başardı. Evli ve iki çocuk babası olan Numan Kıral, Rize’nin gururu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önemli bir rol üstlenmiştir. Ayrıca, kardeşi Albay Faruk Kıral da TSK bünyesinde görev yapmış ve Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Şube Başkanlığı'ndan emekli olmuştur.

1974 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelen Numan Kıral, eğitim ve askerlik kariyerinde elde ettiği üstün başarılarla dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilki gerçekleştirerek, yedek subaylıktan Tuğgeneralliğe terfi eden ilk subay olarak tarihe geçti. Kıral’ın başarısı, ailesi ve hemşehrileri için büyük bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra, tüm Türkiye için de anlamlı bir başarı öyküsüdür.