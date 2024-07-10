Numan Hatipoğlu, 2024/207 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Elazığ Valiliği'ne atandı. Daha önce Tokat Valisi olarak görev yapan Yavuz, bu karar sonrası Elazığ Valisi olarak atandı.

Numan Hatipoğlu, kamu yönetimi alanında uzun yıllar boyunca çeşitli görevlerde bulunmuş deneyimli bir bürokrattır. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yeni Elazığ Valisi olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan Resmi Gazete kararları doğrultusunda Elazığ Valisi değişti. Yeni atama ile Elazığ Valiliği görevine Numan Hatipoğlu getirildi. İşte yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun detayları:

NUMAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Numan Hatipoğlu, 1969 yılında Ordu'nun Korgan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Korgan'da tamamladıktan sonra, yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde gerçekleştirdi.

Yüksek Lisansı da Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında 'Yerel Yönetim Yasalarında Yapılan Değişikliklerin Türkiye'nin Demokratikleşmesi Süreci Açısından İncelenmesi' tezi ile tamamladı. Ardından da Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tarih Anabilim Dalında Doktora Öğrenimin tamamladı.

Hatipoğlu memuriyet hayatına 1994 yılında Nevşehir Kaymakam Adayı olarak başladı. 1996 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı.

Hatipoğlu, Kaymakamlık Kursunun ardından, sırası ile aşağıdaki yerlerde çalıştı;

Gaziantep Yavuzeli (1997 - 1999)

Diyarbakır Çüngüş (1999 - 2001)

Adıyaman Gölbaş (2001 - 2004)

Düzce Çilimli (2004 - 2005)

Denizli Acıpayam (2005 - 2009)

Kütahya Tavşanlı (2009 - 2016)

Trabzon Ortahisar (2016-2018)

Kırklareli Vali Yardımcısında bulunurken, 26.12.2018 tarihli ve 2018/260 ile 2018/26 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Gaziosmanpaşa Kaymakamı olarak atanmıştı.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, 12 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Tokat Valisi olarak atandı.

NUMAN HATİPOĞLU EVLİ Mİ?

Numan Hatipoğlu, rehber öğretmen Ayfer Hatipoğlu ile evlidir ve Alperen ile İdris Eren adında iki oğlu bulunmaktadır.