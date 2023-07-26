Depremde evi yıkılan Uçman, verilen desteklerden faydalanabilmek için nüfusunu tekrar memleketine taşımak istiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler esnasında hastanede tedavi gören gazi Ahmet Uçman, sağlığına kavuşabilmek için asrın felaketi sonrası Yozgat’ta yaşamaya başladı. Seçim sürecinde nüfusunu Yozgat’a aldıran gazi, oyunu kullanmasının ardından memleketi Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'ne geri döndü. Depremde evi yıkılan gazi, çeşitli desteklerden faydalanmak için nüfusunu tekrar memleketine taşıtmak istedi fakat evrakları temin edemediği için bir türlü isteğini gerçekleştiremedi. Gazi Uçman’ın bu günlerde tek dileği nüfusunu tekrar memleketine taşıtabilmek.

“İKAMETİMİ BİR TÜRLÜ HATAY’A ALAMADIM”

Deprem öncesi Antakya'nın Karlısu Mahallesi'nde yaşayan Uçman, damadının kendisini Yozgat’a götürdüğünü belirterek, "1990 yılında İstanbul’da görev esnasında gazi oldum. Kafamda yapay kemik var. Depremde hastanede yatıyordum. Kanımdaki enfeksiyondan dolayı cumartesi hastaneye yattım. Enkazdan eşimle beraber birlikte çıktık. Daha sonra damadım bizi buradan alıp Yozgat’a götürdü ve orada tedavi olmaya devam ettim. Sürekli buraya gelip gitmemek için ve seçimler olduğu için nüfusumu da Yozgat’a aldırdım. İkametimi bir türlü Hatay’a alamadım. İkametimi aldırmak için yeni bir numara oluşturmam gerekiyormuş. Evim yıkıldığı için ikametim görünmüyormuş. Tekrardan ikametgah istediğim zaman konteynere numara istiyorlar. Olmadığı için de nüfusumuzu taşıyamadık" dedi.

“BEN SADECE NÜFUSUMUN KENDİ MEMLEKETİME ALINMASINI İSTİYORUM”

Gazi Ahmet Uçman’ın eşi Hayriye Uçman da tek dileğinin nüfusunun memleketine alınması olduğunu ifade ederek, “Ben sadece nüfusumun kendi memleketime alınmasını istiyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Evimiz yıkıldı, başka da bir şeyimiz yok. Kendi imkanımızla burayı yaptık. Sadece nüfusumuzun buraya alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. İHA