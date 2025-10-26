Etkinliğe dernek üyeleri, Yozgat ve Sorgun’dan gelen motosiklet kulüpleri de katıldı.

Türk Rider Başkanı Kadir Şimşek yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Türkiye’de yaşanan orman yangınlarından dolayı kaybedilen ağaç kayıplarımızı telafi etmek için, Yozgat’taki dernek ve kulüpler olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Türk Riders, YODES, Yozgat Motor Sporları Derneği birleşip, Nohutlu Tepesi gölet üzerinde bulunan Türk Riders ağaçlandırma sahasına fidan dikimi gerçekleştirdik. Fidan dikimi etkinliğimize, Yozgat Motor Sporları Derneğine, Adana’dan misafir gelen 20 kişilik Çukurova Enduro Kulübü de katılarak, Yozgat’ta dikili ağaçları oldu.”

YODES Başkanı Meltem Yılmaz ise; “ Yozgatlı olarak ilimize katkıda bulunmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Diktiğimiz fidanlar belki nesiller boyu aktarılan bir orman olacak. Her Yozgatlıyı yılda bir fidan dikimine davet ediyorum. Her yıl nüfusumuz kadar fidan dikimi olursa Yozgat bambaşka bir yer olacak” dedi.