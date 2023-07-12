Nohutta antraknoz hastalığı hakkında uyarılarda bulunan Başkan Güngör, konu uzmanlarınca saha taraması yapıldığını bildirerek çiftçilerin dikkatli olması gerektiğini aktardı.

Nohut Antraknozu hakkında bilgi de veren Güngör, “Çiftçilerimizin nohut antraknoz hastalığı ile ilgili tedbirleri almaları ve bu hastalığa karşı koruyucu mücadele yöntemlerini uygulamaları gerekmektedir. Hastalık, bitkilerin sap, yaprak ve tohum kapsüllerinde lekeler halinde kendini gösterir. Sap ve dalları saran açık kahveden siyahımsı koyu kahverengiye kadar değişen lekelerin bulunduğu yerlerden kırılma ve kısa zamanda kurumalar görülür. Yapraklardaki dairesel şekilli lekeler sarı renkli bir hale ile çevrilidir. Bu hastalığın sebep olduğu kurumalara halk arasında ‘San Vurdu’, ‘Bulut Aldı’ veya ‘Bulut Çaldı’ deyimi kullanılmaktadır. Hastalığın tarladaki ilk görünümü ocaklar halindeki kurumalardır. Bu nedenle tarlada yer yer boşluklar meydana gelir. Nohudun en önemli hastalığıdır. Hastalık etmeni ile bulaşık tohum kullanılmış veya ekim, bir yıl önce hastalık görülen tarlaya yapılmış ise Hastalık hızla yayılarak yüzde 100’e yakın ürün kayıplarına neden olabilir. Hastalıkta kültürel mücadele olarak hastalığın görülmediği bitkilerden alınmış tohumluklar kullanılmalı, dayanıklı çeşitler tercih edilmeli, tohumluk hasattan sonra bir hafta süre ile güneş altında iyice kurutulmalı ve daha sonra depoya alınmalıdır. 2-3 Yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. Hastalığın kimyasal mücadelesi, tohum ilaçlaması ve yeşil aksam ilaçlaması olarak yapılmaktadır. Tohum ilaçlaması tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanır. Yeşil aksam ilaçlamasına ise günlük ortalama sıcaklığın 10 derece nemin en az yüzde 80 olması durumunda başlanması gerekir. İklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlama aralıklarla yapılır. İlaçlamanın yapıldığı gün yağış olmuşsa ilaçlama tekrarlanmalıdır. İlaçlama tekniği olarak yeşil aksam ilaçlamasında bulaşmalar genellikle yaprak altlarında olduğu için yaprakların alt yüzeyleri ve bitkinin tümünün ıslanacak şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir” dedi. Melike Aslı Arslan