Yapılan demonstrasyon ekimlerinde; Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek geçen yıl tescil ettirilen Çiftçi ve Nihatbey çeşitleri, Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil ettirilen Bayrak çeşidi, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Caner-Onur-Sezgin ve İnci çeşitleri, Mersin Ticaret Borsası tarafından geliştirilen Ilgaz çeşidi ekildi.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, yapılan demonstrasyon çalışmaları ile ilgili olarak açıklama yaptı.

“YERLİ TOHUMLARIN VERİMİ ARTACAK”

İl Müdürü Tanju Özkaya ekimlerle ilgili şunları söyledi; “İlimiz, yemeklik dane baklagiller üretiminde Ülke çapında önemli bir üretim alanı barındırmaktadır. Yemeklik dane baklagillerden ise en çok nohut ekilmektedir. Amacımız Bakanlığımız Araştırma kuruluşları ve özel sektörce geliştirilmiş daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip yerli ve milli tohumlarımızı çiftçilerimize göstererek tanıtmak, kullanımını artırmak ve ilimizde yerli tohumlarımızla üretim ve verimi artırmaktır” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİMİZİN GELİRİNİ YÜKSELTECEK”

Yozgat’ta yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerine alternatif olabilecek daha verimli ve hastalığa dayanıklı yeni çeşitlerin ekim ve üretiminin yapılacağını kaydeden Müdür Özkaya, “Yapılan bu demonstrasyon ekimleri; Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün ‘Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi kalmasın’ sloganıyla 2019 yılında başlattığı Bakanlığımıza bağlı araştırma enstitüleri ve TSÜAB’a bağlı özel tohumculuk firmalarınca geliştirilerek tescil ettirilen yerli tohumlarla çiftçi şartlarında yürütülen demonstrasyon çalışması olarak yapıldı. Yapılan bu deneme ekimleriyle, ilimizde yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerine alternatif olabilecek daha verimli ve hastalığa dayanıklı yeni çeşitlerin ekim ve üretimi yapılacaktır. En çok ekilen bu üründe yapılacak olana artış hem çiftçimizin gelirini yükseltecek hem de ülke üretiminin artışına katkıda bulunacaktır. Bu çeşitler, gelişim dönemlerinde İl Müdürlüğümüz teknik personelince takip edilecek hasat döneminde üretim miktarları da değerlendirilecek ve sonuçlar kamuoyuna ve çiftçilerimize duyurulacaktır” şeklinde konuştu. Haber Merkezi