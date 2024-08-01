“Asker Kınası” isimli şiir kitabı ile ünlenmiş Yozgatlı yazar İsmail Büyükerol’un “Coğrafya Ana ve Oğulları” adlı romanı yayımlandı.

Birçok filmde kullanılan şiirleri ile adından sıkça bahsettiren usta kalem İsmail Büyükerol, gazetemizi ziyaret ederek yeni yayımlanan “Coğrafya Ana ve Oğulları” adlı romanını tanıttı.

Usta kalem İsmail Büyükerol’un “Asker Kınası” isimli şiiri Nöbet, Nefes 2 ve Savaşçı filmlerinde yer aldı.

İsmail Altunsaray’ın seslendirdiği “Asker Kınası” adlı şiir birçok TRT sanatçısı tarafından da seslendirildi.

COĞRAFYA ANA VE OĞULLARI KİTABI

Coğrafya Ana ve Oğulları kitabını kısaca anlatan Büyükerol, “Değil yüzyıllar, bin yıllar öncesine ait olması muhtemel masalsı yaşanmışlıklar ve bu yaşanmışlıkların tek şahidi olan Tarih Baba ile Coğrafya Ana'nın anlattıkları... Coğrafya Ana'nın sihirli sandığından çıkan arkası sırlı ve ön yüzü ise binlerce yılın tozlarıyla kaplı zaman aynası. O sene de ikiz oğlan doğurdu Coğrafya Ana; biri kıvırcık saçlı, toprak benizli ve ceylan gözlü, diğeri ise kumral düz saçlı, buğday tenli ve kurt bakışlı ikiz erkek bebek. İkizlerin birbirinden ayrılacağını, tıpkı Hami ile Sami ve onların çocukları gibi zaman içinde birbirlerine yabancılaşarak kopacaklarını düşündükçe içi "cız" ediyordu. Ne de olsa ana yüreğiydi işte. Böyle bir manzara yeryüzünde daha önce hiç görülmedi ve bir daha da asla görülmeyecek. Nesilden nesile anlatılacak bu düğün ve bugünden başlayarak adınızı duymayan kalmayacak. Kimileri altın elbiseli adamlar diye bahsedecekler sizden kimileri de yalnızca Türk ve Kürt kardeşler diye söz edecekler. Zirvelerin rüzgârları sert olur ve pek yaman eser. Bin bir güçlükle zirveye tırmanan birisi fark etmez bile ardında bıraktığı izlerinin rüzgâr tarafından silinip süpürüldüğünü. Zirveye ulaşınca geriye dönüp baktığında ise hiçbir iz göremez hatta kendi izini bile. Artık istese de dönemez geriye” ifadelerine yer verdi.

ASKER KINASI

Kitabına ismini verdiği ve vatan uğruna şehit olan tüm şehitlere armağan ettiği şiiri “Asker Kınası” ise şu şekilde: “Dün gece yavrumu rüyamda gördüm, yün çorap istedi uyandım ördüm, zarfa Şırnak yazıp postaya verdim, askerin anası erinmez imiş.

Tez geçti zaman dört ay kalmıştı, kuşkunun yerini umut almıştı, cansız hayalim diye resim salmıştı, beklide gidipte gelinmez imiş.

Nöbete giderken gününü saymış, oh demiş içinden son iki aymış, görmedik, o gece bir yıldız kaymış, yıldız sahibine görünmez imiş.”

İSMAİL BÜYÜKEROL KİMDİR?

1960 yılında Yozgat Sorgun’a bağlı Dişli Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, Ortaokul, Lise ve Eğitim Enstitüsünü Yozgat'ta okudu.

Şiir yazmaya ortaokul yıllarında başladı.

Şiirleri Türk Dili (Türk Dil Kurumu yayın organı), Türk Edebiyatı, Çağrı, Ahenk dergilerinde, pek çok gazetede yayınlandı. Bugüne kadar Cansuyu, Suların Sevdası, Gölgeler adlı şiir kitapları yayınlandı.