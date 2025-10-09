İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından uygulanan basın toplantısında 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kimin kazandığı duyurdu.

Edebiyat dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan yazar 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1.1 milyon dolar) para ödülünün sahibi oldu.

Vatandaşlar tarafından Nobel Edebiyat Ödülü kim kazandığı merak konusu haline geldi.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü verilen bilgilere göre Macaristanlı senarist ve romancı Laszlo Krasznahorkai kazandı. Macar yazar "sanatın gücünü yeniden teyit eden etkili ve vizyoner" eserleri nedeniyleödülün sahibi oldu.

Laszlo Krasznahorkai, Macaristan'ın Romanya sınırında yer alan Gyula kasabasında 1954 yılında doğdu. İlk eserlerinde ülkesinin kırsal kesiminden esinlendi.

1985 yılında "Satantango" adlı ilk romanı, 1994'te senaryosunu kendi yazdığı bir filme uyarlandı. 1999'da ise yayımlanan üçüncü romanı "Haboru es Haboru" ile Macaristan dışındaki ülkeleri de eserlerinde konu edinmeye başladı.

Roman yazarlığı kariyerinin yanında senarstlik de yapan Krasznahorkai, "Karhozat", "Torino Atı", "Karanlık Armoniler" gibi filmlerin senaryosunu yazdı. Yazarın "Direnişin Melankolisi", "Haboru es Haboru", "Seiobo Orada, Aşağıdaydı" kitapları Türkçe'ye çevrilmiştir.