Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın 98 yaşında hayata gözlerini yumdu. Niyazi Sayın, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü.

Niyazi Sayın Kimdir?

12 Şubat 1927’de Üsküdar’da dünyaya gelen Niyazi Sayın'ın babası Ömer Hulusi Bey, annesi Necmiye Hanım’dır; baba tarafından Makedonya’nın Resne bölgesinden gelen bir aileye mensuptur. İlk ve orta öğrenimini Üsküdar Paşakapı’da tamamladı; lise eğitimine Haydarpaşa ve Beyoğlu’nda devam etti ancak babasının vefatı ve savaş koşulları nedeniyle lise eğitimini bitiremedi.

Müzikle erken yaşta tanışan Sayın, Tanburi Cemil Bey’in plaklarından büyük ölçüde etkilendi. 1947 yılında Mustafa Düzgünman ile tanışması, sanat yolculuğunda dönüm noktası oldu. Bu dönemde sadece müziğe değil, aynı zamanda ebru, ciltçilik ve fotoğrafçılığa yaklaştı.

İlk neyini 1948 yılında aldı ve derslerine Neyzen Gavsi Baykara ile başladı.

1950’li yıllarda İstanbul Radyosu’nda icralar gerçekleştirdi ve uzun yıllar burada neyzen olarak görev yaptı. Aynı dönemde İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti’nde yer aldı, Münir Nurettin Selçuk’un konserlerinde sahne aldı. 1976 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olarak görev aldı ve Nefesli Sazlar Bölüm Başkanlığı yaptı.

Niyazi Sayın yalnızca ney icracısı değil, aynı zamanda ebru, ciltçilik, fotoğraf, sedef kakmacılığı, ağaç işleri ve tesbih koleksiyonculuğu gibi alanlarda da eserler verdi. Sanat hayatı boyunca birçok öğrenci yetiştirdi; Türk müziği ve geleneksel sanatların yaşatılmasına büyük emek verdi.