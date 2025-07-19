Galatasaray, Florya arazisi için Nivak Yapı ile hasılat paylaşım sözleşmesi imzaladı. Nivak, 50 milyon dolarlık avansı kulübe sağlayacak. Bu kaynak, Victor Oshimen’in transferinde kullanılacak.

Nivak Group Kimin?

Söz konusu ihaleyi kazanan Nivak Yapı A.Ş., 2011 yılında Aykut Küçük tarafından kurulan Nivak Group’un bir parçası. Mağaza dekorasyon süreçleriyle iş dünyasına adım atan grup, bugün dört kıtada faaliyet gösteriyor. Fit-out, kontrat, gayrimenkul, bakım ve mobilya üretimi alanlarında çalışan Nivak Group’un, Beyaz Rusya, Arnavutluk, Yunanistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Kosova, Sırbistan, Gürcistan, Fas, Romanya ve Irak gibi 20’den fazla ülkede yatırımları bulunuyor.

Nivak Yapı Hangi Sektörde?

Nivak Yapı, faaliyetlerine mağaza dekorasyon süreçleriyle başlamış; zamanla kendini geliştirerek aşağıdaki beş ana alanda uzmanlaşmıştır:

Fit-Out (İç mekân uygulamaları)

Kontrat yönetimi

Gayrimenkul geliştirme

Mağaza ve bina bakım hizmetleri

Mobilya üretimi

Ayrıca inşaat ve proje yönetimi gibi alanlarda da geniş bir müşteri ağına hizmet vermektedir. Nivak, sunduğu entegre çözümlerle AVM’ler, mağazalar ve kamu binaları dahil olmak üzere farklı yapı türlerinde komple hizmet sunabilmektedir.

Aykut Küçük Kimdir?

1984 doğumlu Aykut Küçük, Fatih Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu. LC Waikiki ve Küçükler Holding’de yöneticilik yapan Küçük, Nivak Group’un kurucu CEO’su olarak görevini sürdürüyor. Perakende sektörüne hizmet etmek üzere kurduğu şirketi kısa sürede global düzeye taşıyan iş insanı, tutarlı ve yenilikçi yönetim anlayışıyla tanınıyor. Evli ve üç çocuk babası olan Küçük, aynı zamanda Galatasaray taraftarı olarak Florya projesinde imzasını atmış oldu.

Aykut Küçük’ün Başarıları Neler?

2018 yılında Capital Dergisi tarafından hazırlanan “40 Yaş Altı 40 Genç CEO” listesine seçilmiştir.

Girişimcilik ve liderlik yönüyle birçok platformda başarı öyküsü olarak gösterilen Küçük, inşaat ve gayrimenkul sektörünün genç ve etkili temsilcilerindendir.

Aykut Küçük’ün Serveti Ne Kadar?

Aykut Küçük'ün babası Vahap Küçük LC Waikiki ve Küçükler Holding ortaklarından olduğu için serveti 500 milyon dolar'ın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.