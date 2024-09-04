Ünlü sosyal medya fenomeni çift Kıvanç ve Beril Talu, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla karşı karşıya. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, aralarında Talu çiftinin de bulunduğu 3 kişi hakkında 195'er yıl hapis cezası talep edildi.

Başsavcılık, Kıvanç ve Beril Talu ile Ertan Koç'un da dahil olduğu 3 kişinin, sosyal medya üzerinden kazandıkları güveni kullanarak dolandırıcılık yaptığını iddia etti. İddianameye göre, sanıklar reklamcılık adı altında ponzi sistemi kurarak 13 kişiyi dolandırdı. Toplamda 3 milyon 17 bin lira dolandırdığı belirtilen sanıkların, 195'er yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaları isteniyor.

İddianamede, Talu çiftinin sosyal medya üzerindeki etkinlikleriyle insanları kendilerine çektiği ve ardından reklam organizasyonları vaadiyle insanları dolandırdığı ileri sürüldü. Ponzi sistemi kurarak, sisteme sonradan katılanların paralarıyla ilk katılanların ödemelerini yaptıkları kaydedildi.

Sanık Beril Talu, ifadesinde dolandırıcılık iddialarını reddederek, projelerin gerektirdiği sermaye ihtiyacı nedeniyle borç almak zorunda kaldıklarını savundu. Eşi Kıvanç Talu da benzer bir savunma yaparak, borçlarını ödeyemedikleri için yurt dışına kaçmak zorunda kaldıklarını belirtti. Ertan Koç ise suçlamaları reddederek, sadece şirketin kurucusu olduğunu ve borç alma sürecinden haberi olmadığını iddia etti.

İddianame, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

BERİL TALU KİMDİR?

Beril Talu, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladı ve ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Sosyal medyada eşi Kıvanç Talu ile birlikte çalışmalar gerçekleştiren Beril Talu, çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.