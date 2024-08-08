Paris'teki Stade de France'ta düzenlenen kadınlar sırıkla atlama finalinde Avustralyalı atlet Nina Kennedy, 4.90 metreyi geçerek altın madalyanın sahibi oldu. ABD'den Katie Moon 4.85 metre ile gümüş, Kanada'dan Alysha Newman ise aynı derecesiyle bronz madalya kazandı.

5 Nisan 1997 doğumlu olan Nina Kennedy, Avustralya'nın Busselton şehrinde dünyaya geldi. Ailesinin Perth'e taşınmasının ardından ilkokulu burada tamamladı ve ortaokul eğitimini PLC Perth'te sürdürdü. Genç yaşta atletizmle tanışan Kennedy, 11 yaşındayken Perry Lakes Little Athletics kulübüne katıldı. Burada bir sırıkla atlama antrenörü tarafından yeteneği fark edildi.

2012 yılında 14 yaşında, 4.10 metre ile Avustralya kıdemli sırıkla atlama şampiyonasında ikinci oldu. Bir yıl sonra 4.31 metre ile IAAF Dünya Gençler Şampiyonası'nda beşinci sırayı elde etti. 2014 yılında ise 4.40 metre ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Şubat 2015'te Perth'te dünya gençler rekorunu kırarak sırasıyla 4.43 m, 4.50 m ve 4.59 m'yi geçti. Bu başarı ona Pekin'deki 2015 Dünya Şampiyonası'na katılma şansı tanıdı, ancak eleme aşamasında ilk yüksekliği geçemedi.

2018 yılında, kişisel en yüksek derecesini 4.60 m'ye çıkardı ve bir hafta sonra 4.71 m'lik atlayışıyla tüm zamanların üçüncü Avustralyalı sporcusu oldu. 2018 Gold Coast Commonwealth Oyunları'nda bronz madalya kazandı. 2020'nin başlarında, 4.61 m'lik derecesini geçti ve üst üste sekiz yarışmada 4.70 m veya daha yüksek dereceler elde etti.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle elemelerde 4.40 m ile 12. sırada yer aldı. Ancak, 2021 Sydney Pist Klasik'inde Avustralya rekorunu 4.82 m'ye çıkararak büyük bir başarıya imza attı.

2022 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4.80 m'lik derecesiyle bronz madalya kazandı ve bu derecesi Alana Boyd'un 2015 Dünya Şampiyonası'ndaki derecesini geçti. Ayrıca, 2022 Milletler Topluluğu Oyunları'nda 4.60 m'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Son olarak, 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4.90 m'lik derecesiyle altın madalya kazandı ve bu madalyayı Amerikalı atlet Katie Moon ile paylaştı.

Nina Kennedy'nin başarıları, onun sırıkla atlamada dünyanın en iyi sporcularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.