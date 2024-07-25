İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, İYİ Parti'den istifa etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile partisinden ayrıldığını duyuran Özdemir'in kim olduğu, yaşı ve memleketi merak ediliyor.

NİMET ÖZDEMİR'İN BİYOGRAFİSİ

Türk iş insanı, girişimci ve siyasetçi Nimet Özdemir, 1970 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan Özdemir, üniversite eğitimini Conley Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı. 2008 yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette kurucu ortak olarak yer aldı.

SİYASİ KARİYERİ

Nimet Özdemir, İYİ Parti'nin 2017'deki kuruluşundan itibaren partiye üye oldu ve İstanbul'da il ve ilçe delegeliği, Ümraniye'de ilçe yöneticiliği gibi görevlerde bulundu. İYİ Parti'de Hayvan Hakları, STK ve Derneklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Özdemir, 28. dönem TBMM İstanbul milletvekili olarak görev yapmaktadır.

İSTİFASI

İYİ Parti'de Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel'in ardından, bir ayrılık haberi daha geldi. İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Nimet Özdemir, istifasının nedenlerini ve gelecekteki planlarını henüz paylaşmadı. İstifasının parti içerisinde nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.