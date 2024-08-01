Beyaz TV'nin hafta içi her gün saat 12.00'de ekrana gelen popüler programı "Nilüfer Zamanı"nın sunucusu Nilüfer Batur, televizyon dünyasında dikkat çeken isimlerden biridir. 4 Haziran 1980'de Ankara'da doğan Batur, başarılı kariyerine ve eğitimine dair merak edilen detaylarla öne çıkıyor.

Nilüfer Batur, orta ve lise eğitimini Ankara'da bulunan Fransız Okulu'nda tamamladıktan sonra üniversite eğitimini İstanbul'da sürdürdü. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İngilizce Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olan Batur, aynı dönemde Reklamcılık ve Televizyon Gazeteciliği eğitimini de başarıyla tamamladı.

Televizyon kariyerine Beyaz TV ekranlarında "Her Açıdan" adlı programın sunuculuğuyla adım atan Batur, şu anda "Nilüfer Zamanı" programının sunuculuğunu üstleniyor. Program, sağlık, güzellik, mutfak ve moda konularına odaklanarak geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

SOSYAL MEDYA VE TAKİPÇİ SAYISI

Ünlü sunucu, sosyal medya platformlarında da dikkat çekiyor. Instagram hesabında 99 bin takipçisi bulunan Nilüfer Batur, takipçileriyle sık sık etkileşimde bulunuyor.

Nilüfer Batur'un televizyon kariyerindeki başarılı adımları ve sosyal medya etkisi, onun medya dünyasındaki güçlü varlığını sürdürüyor.