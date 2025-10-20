Nilden Bektaş Erhürman Kimdir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, çevre mühendisliği alanında uzmanlaşmış bir isimdir. 1979 yılında Lefkoşa’da doğan Bektaş Erhürman, hem akademik başarıları hem de çevreye olan duyarlılığıyla KKTC’de saygın bir yer edinmiştir.

Uzun yıllardır aktif bir çevre mühendisi olarak çalışan Nilden Bektaş Erhürman, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarında yürüttüğü görevlerle tanınmaktadır.

Nilden Bektaş Erhürman Kaç Yaşında ve Nereli?

Doğum Yılı: 1979

Doğum Yeri: Lefkoşa

Yaşı: 46 (2025 itibarıyla)

Uyruğu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Nilden Bektaş Erhürman, eğitim hayatının tamamını Lefkoşa’da geçirmiş, ardından üniversite eğitimi için Türkiye’ye gitmiştir.

Nilden Bektaş Erhürman’ın Eğitimi

Nilden Bektaş Erhürman, çevre bilimine olan ilgisini genç yaşlarda keşfetmiştir.

Üniversite: 19 Mayıs Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Mezuniyet Yılı: 2001

Üniversite eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra çevre mühendisliği alanında hem kamu hem özel sektörde çeşitli projelerde görev almıştır.

Nilden Bektaş Erhürman’ın Kariyeri

Nilden Bektaş Erhürman, 2005 yılında kendi kurduğu özel Çevre Danışmanlık Bürosu’nu yönetmeye başladı. Bu büro aracılığıyla çevresel etki değerlendirme, sürdürülebilirlik, atık yönetimi ve çevre politikaları üzerine profesyonel mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

Kariyerinin öne çıkan noktaları:

2005 yılından beri kendi danışmanlık bürosunu yönetiyor.

KKTC’de çevre koruma bilincinin gelişmesi için çok sayıda projede yer aldı.

Farklı kurum ve kuruluşlarla çevre konularında iş birliği yaptı.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı görevini üstlendi.

Çevre dostu politikalar, sürdürülebilir enerji ve doğal kaynakların korunması alanlarında farkındalık çalışmaları yürüttü.

Nilden Bektaş Erhürman’ın Sivil Toplum Çalışmaları

Bektaş Erhürman, sadece mühendislik kariyerinde değil, aynı zamanda çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk alanlarında da aktif bir figürdür.

KKTC’de çevre bilincinin artırılması için düzenlenen kampanyalarda yer aldı.

Eğitim kurumlarında çevre farkındalığına yönelik seminerler verdi.

Sivil toplum örgütleriyle ortak projeler geliştirerek çevre politikalarına katkı sundu.

Nilden Bektaş Erhürman’ın Kişisel Hayatı

Nilden Bektaş Erhürman, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile evlidir. Çiftin Toprak adında bir oğulları bulunmaktadır.

Eşiyle birlikte kamuoyu önünde dengeli, saygılı ve modern bir profil çizen Nilden Bektaş Erhürman, “Cumhurbaşkanı eşi” kimliğinin ötesinde kendi profesyonel kariyerinde bağımsız bir duruş sergilemektedir.