Niksar Yozgat Kaç Kilometre?

Niksar Yozgat arası yaklaşık olarak 247 Kilometre mesafededir.

Niksar Yozgat Arası Kaç Saat?

Niksar Yozgat arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 2 saat 51 dakika sürmektedir.

Niksar Yozgat Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Niksar Yozgat arası otobüsle ortalama 3 saat sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Niksar Yozgat Arası Yakıt Hesaplama

Niksar ile Yozgat arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 19.3 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 505 ₺ olacaktır.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 247 Kilometrelik Niksar Yozgat mesafesi için 16,1 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 823 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 14,8 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 795 ₺ olur.