Nikbinler Kimdir?

Anadolu müziğine modern bir dokunuş katan Nikbinler, Anatolian Psych Rock Lab ile iş birliği yapan bir müzik projesidir. Grup, Anadolu'nun geleneksel ezgilerini saykodelik rock ile birleştirerek duygusal ve deneysel müzikler üretir. Grubun vokali, sanat ve müzik dünyasında "Berika KA" adıyla bilinen Berika Karadağ’dır.

Eylülzede Şarkısını Kim Söylüyor?

Eylülzede şarkısını seslendiren kişi, Nikbinler grubunun solisti Berika Karadağ’dır. Vokal kaydı gerçek bir ses sanatçısına ait olsa da, prodüksiyon sürecinde yapay zekâ destekli düzenlemelerden faydalanılmıştır. Şarkının sözleri 2014 yılında Serkan Selay tarafından yazılmış ve Uşak makamında bestelenmiştir.

Eylülzede Şarkısı Yapay Zekâ mı?

Hayır, Eylülzede tamamen yapay zekâ üretimi bir parça değildir. Ancak vokal, armoni ve düzenlemelerde yapay zekâ destekli yazılımlar kullanılarak ses işleme teknikleri uygulanmıştır. Bu yönüyle parça, insan emeği ve dijital teknolojilerin bir araya geldiği hibrit bir yapıya sahiptir.

Nikbinlik Nasıl Bir Proje?

Hayır. Nikbinlik, bir yapay zekâ projesi değil, insan yaratıcılığını merkezine alan bir müzik kolektifidir. Ancak grup, teknolojiyi bir araç olarak kullanmakta ve yapay zekâ araçlarını sadece düzenleme aşamasında değerlendirmektedir.

Profesyonel Bir Ses Sanatçısının Yorumu

Sosyal medyada çokça paylaşılan bu dizelerin vokali de Berika Karadağ’a aittir. Duygusal tınısı, yapay değil; profesyonel bir ses sanatçısının yorumudur.

Eylülzede Hikâyesi Nedir?

"Eylülzede", adını Eylül ayının hüznünden alır. Serkan Selay’ın kaleme aldığı şiirsel sözler, Berika Karadağ’ın sesiyle bütünleşerek melankolik bir müzikal anlatıya dönüşmüştür. Şarkı, ayrılık, kayıp ve hüzün temalarını işler.

Nikbinlik Ve Anatolian Psych Rock Lab İşbirliğiyle Yapıldı

Bu proje, Anatolian Psych Rock Lab tarafından başlatıldı. Nikbinler, bu kolektifin bir parçası olarak sahne alıyor ve müziklerini bu laboratuvar ortamında geliştiriyor. Analog ve dijital tekniklerin senteziyle yeni bir Anadolu müziği yorumu sunuyorlar.

Berika Karadağ Kimdir?

1989 yılında Sinop'ta doğan Berika Karadağ, resim ve grafik tasarımı alanında eğitim aldıktan sonra sanat yolculuğuna müzikle devam etti. Nikbinler grubunun kurucusu ve solistidir. Müzik dışında soyut ekspresyonist yağlı boya tablolarıyla da tanınmaktadır.

Hangi Tarzları Var?

Anadolu halk müziği

Saykodelik rock

Elektronik düzenlemeler

Minimalist armoniler

Lirik şiir formunda sözler

Bu öğelerin birleşimi, Nikbinler’i klasik halk müziğinden ayıran özgün bir tarz ortaya koyuyor.