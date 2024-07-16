İş adamı Nihat Özçelik, İstanbul'un Uskumruköy bölgesinde bulunan 57 dönümlük bir araziyi satın aldı. Peki Nihat Özçelik kimdir? Nihat Özçelik ne iş yapar? İşte detaylar…

NİHAT ÖZÇELİK KİMDİR?

1971 Adana doğumlu olan Özçelik, eski çalışma yeri Polen Menkul'deki geçmişi nedeniyle 'Polen Nihat' olarak da bilinmektedir. Borsada birçok manipülatörle iş yaptığı bilinen Özçelik'in, bu isimlerle çoğunlukla sorunlu ilişkileri olduğu söylenmektedir. Geçmişte bazılarıyla mahkemelik olduğu iddiaları da bulunmaktadır.

Halktv'nin iddialarına göre, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Özçelik hakkında 14 ila 38 yıl arasında değişen hapis cezaları istenmektedir. Özçelik'in adının geçtiği bazı halka açık şirketlerle ilişkilendirilmesi dikkat çekmektedir. Özellikle Verusa Grubu ile ilişkilendirilen Özçelik'in, grubun 'gizli ortağı' olduğu iddia edilmektedir. Investco Holding'in tepesinde bulunan ve yönetiminde olduğu şirketlerin 'gizli patronu' olarak bilinen Nihat Özçelik, perde arkasında yönettiği şirketlerle bilinmektedir.