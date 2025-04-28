Çift, katıldıkları bir YouTube programında ilişkilerini ve tanışma hikayelerini paylaştı.

Nihat Kahveci'nin futbolculuk kariyerinden sonra yorumculuk yapmaya başlamasının ardından, Fulya Sever Kahveci ile birlikte katıldıkları programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. 2018 yılında evlenen çiftin iki kızları bulunuyor.

Fulya Sever Kahveci, eşi Nihat Kahveci ile tanışma sürecini anlatarak, futbolcu eşe sahip olma konusundaki çekincelerini dile getirdi. Kahveci, "Asla futbolcuyla evlenmem diyordum. Çünkü bu meslek oldukça stresli. Amcam bir dönem futbol yöneticisiydi. Neyse ki Nihat tanıştığımızda futbolu bırakmıştı" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci ise, eşiyle olan ilişkisine dair duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Hayatımın her anında Fulya var. Onunla her konuyu konuşabilirim; futbol, siyaset, gıda, tıp, tarih... İnanılmaz bir genel kültürü var."

FULYA SEVER KAHVECİ KİMDİR?

Fulya Sever Kahveci, 1986 yılında dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Gürsoy Koleji'nde tamamladıktan sonra Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılında Best Model Yarışması'na katılan Sever, 2010'da Miss Globe Türkiye birincisi olmuş, ardından Kâinat Güzellik Yarışması’nda 4. olmuştur. Modellik kariyerine birçok ülkede önemli markalarla çalışarak devam eden Kahveci, aynı zamanda sunuculuk ve pikerlik yapmaktadır.

Bir trafik kazası sonrası uzun süre tedavi gören Kahveci, fiziki zorlukları aşarak kariyerine devam etmiştir. Ayrıca, Kadınca dergisinin genel yayın koordinatörü olarak da görev yapmaktadır. 1.78 boyunda ve 55 kilo ağırlığındaki Fulya Sever Kahveci, oyunculuk dersleri alarak bu alanda da kendini geliştirmiştir.

NİHAT KAHVECİ VE FULYA SEVER KAHVECİ'NİN MUTLU EVLİLİĞİ

Çift, evliliklerinden iki kız çocuk sahibi olmuş ve ilişkilerindeki güçlü bağları sıkça dile getirmektedirler. Nihat Kahveci'nin futbolu bırakmasının ardından birlikte daha fazla vakit geçirmeye başlayan çift, birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta ifade etmektedir.