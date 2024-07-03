Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, ünlü sanatçı Bülent Ersoy hakkında yaptığı sert eleştirilerle dikkat çekti. Detaylar haberimizde:

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı Nihat Doğan, bu kez Bülent Ersoy'a yönelik sert sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Bir televizyon programında konuşan Doğan, Ersoy'un yaşam tarzı ve harcamalarını eleştirerek, "Dünyayı yedin, okyanusu da içemezsin ya. Hayatımda Bülent Ersoy kadar cimrisini görmedim. Bu cimriliği bırak," şeklinde konuştu.

"DÜNYAYI YEDİN, OKYANUSU DA İÇEMEZSİN"

Nihat Doğan, program sırasında Bülent Ersoy'a yönelik olarak, "Dünyayı yedin, okyanusu da içemezsin ya. Hayatımda Bülent Ersoy kadar cimrisini görmedim. Bu cimriliği bırak," şeklinde sert bir çıkışta bulundu. Nihat Doğan'ın bu sözleri, Ersoy'un harcamaları ve yaşam tarzını eleştirir nitelikteydi.

Ünlü şarkıcının bu çıkışı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kullanıcılar arasında geniş bir tartışma başlattı.