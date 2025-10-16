2007 yılında evlenen çift, uzun yıllar birlikte yaşadı, fakat 2024 Şubat ayında boşandı.

Ünlü çiftin tekrar el ele görüntülenmesinin ardından Okan Buruk ile Nihan Akkuş barıştı mı soruları Türkiye gündemine oturdu.

Nihan Akkuş Kimdir?

Türkiye futbolunun önemli isimlerinden biri olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş, sadece spor dünyasıyla değil moda ve sanat camiasıyla da tanınan bir isimdir. 2007 yılında evlenen çift, 2024 yılının Şubat ayında boşandı.

Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde eğitim alan Nihan Akkuş, öğrencilik yıllarında Türkiye Güzellik Yarışması'na katılarak ilk büyük adımını attı. 2003 yılında Almanya'da gerçekleşen "Top Model of the World" yarışmasında birincilik elde ederek uluslararası alanda dikkat çekti. Modellik kariyerinin ardından televizyon programcılığı da yapan Akkuş, "Modda" isimli programı sunmuş ve Almanya dizilerinde oyunculuk deneyimi kazandı.

Mezuniyetinin ardından moda tasarımcılığına yönelen Nihan Akkuş, kendi markası Nian çatısı altında kadın ve erkek hazır giyim koleksiyonları tasarlamaktadır. Tasarımlarını İstanbul ve Londra Moda Haftalarında sergileyerek sektörün önemli isimleri arasında yerini aldı.

Nihan Akkuş Kaç Yaşında?

1983 doğumlu olan Nihan Akkuş, 2025 itibarıyla 42 yaşındadır. Modellik ve moda tasarımında genç yaşlarda önemli başarılara imza atarak kariyerine yön vermiştir. Hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada tanınan Akkuş, özellikle moda dünyasında yenilikçi ve özgün tasarımlarıyla bilinir. Genç yaşta ulaştığı bu başarılar, onun hem modacı hem de iş kadını olarak yükselişini sağlamıştır.

Akkuş Nereli?

Nihan Akkuş, Türkiye'nin köklü şehirlerinden biri olan İstanbul'da doğup büyümüştür. İstanbul'un kozmopolit yapısı ve kültürel zenginliği, onun moda ve sanat dünyasına olan ilgisini besleyen unsurlar arasında yer almıştır. Üniversite yıllarını da İstanbul'da geçiren Akkuş, burada aldığı eğitimle moda sektörüne sağlam adımlarla giriş yapmıştır.

Okan Buruk İle Barıştı Mı?

Okan Buruk ve Nihan Akkuş'un 2007 yılında başlayan evliliği 2024 Şubat ayında boşanmayla son bulmuştur. Ancak, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, eski eşi Nihan Akkuş'un doğum günü partisine katılması magazin gündeminde olumlu yankı uyandırdı. Bu durum, çiftin arasında dostane bir ilişkinin sürdüğüne işaret etti.

Boşanma sürecinin ardından karşılıklı saygı ve iyi niyet çerçevesinde hareket ettikleri gözlenen Okan Buruk ve Nihan Akkuş'un, kamuoyuna yansıyan barışma ya da tekrar bir araya gelme gibi resmi bir açıklaması yoktur. Ancak özel hayatlarında dostluklarını korudukları ve çocuklarının iyiliği için ortak paydada buluştukları görülmektedir.

Nihan Akkuş’un Çocukları

Okan Buruk ile Nihan Akkuş çiftinin tek çocukları bulunmaktadır. 2009 yılında dünyaya gelen oğulları Ali Yiğit, çiftin ortak mutluluğunun sembolüdür. Boşanma sürecine rağmen, her iki ebeveynin de Ali Yiğit'in hayatında aktif ve sevgi dolu birer figür olmaya devam ettikleri bilinmektedir. Aile ilişkilerindeki bu olgun tavır, özellikle magazin ve spor dünyasında takdir toplamaktadır.