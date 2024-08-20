Galatasaray’ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, eski eşi Nihan Akkuş’un doğum günü partisinde dikkat çekti. Okan Buruk ve Nihan Akkuş, 2007 yılında evlenmişti, ancak çift geçtiğimiz şubat ayında yollarını ayırdı. Bu ayrılığa rağmen Buruk’un eski eşi Nihan Akkuş’un özel gününe katılması, dikkatlerden kaçmadı.

NİHAN AKKUŞ KİMDİR?

Nihan Akkuş, 1982 yılında doğmuş olup, aslen Türk'tür. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde eğitim alırken, 2003 yılında Almanya'da düzenlenen Top Model of the World yarışmasında birincilik elde ederek adını duyurdu. Modellik kariyerinde önemli bir yer edinmiş olan Akkuş, Modda isimli televizyon programını sunmuş ve Almanya’da bir dizide rol almıştır.

2007 yılında mezun olduktan sonra moda dünyasına tasarımcı olarak geri dönen Akkuş, “Nian” markası altında kadın ve erkek hazır giyim koleksiyonları tasarlamaktadır. Nihan Akkuş’un koleksiyonları, İstanbul ve Londra Moda Haftaları'nda büyük ilgi görmekte ve moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmektedir.