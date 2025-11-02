Türk ekranlarının sessiz ama etkili yüzlerinden biri olan Nihal Menzil, yıllara meydan okuyan enerjisi ve köklü geçmişinin izlerini taşıyan duruşuyla, hem kişisel hayatındaki dönüm noktaları hem de zengin oyunculuk serüveniyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Nihal Menzil Kimdir?

Nihal Menzil, 13 Aralık 1962 tarihinde Konya'da doğdu. Bugünkü tarih itibarıyla 62 yaşındadır. Kariyerine 1990'lı yıllarda başlayan oyuncu, uzun yıllardır televizyon ve sinema sektöründe faaliyet gösteriyor. Doğum tarihi ve yaşı, çeşitli biyografi kaynaklarında tutarlı şekilde belirtiliyor. Menzil'in Yay burcu olduğu da kaydedilen detaylar arasında yer alıyor. Oyuncu, yaşına rağmen aktif olarak projelerde rol almaya devam ediyor.

Nihal Menzil Nereli?

Nihal Menzil, baba tarafından aslen Sivas Koyulhisarlıdır. Babasının subay olması nedeniyle çocukluğu ve eğitimi Türkiye'nin çeşitli illerinde geçti. İlkokul eğitimini Konya Devrim İlkokulu ve Malatya Gazi İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokul yılları Ankara Abidinpaşa Cumhuriyet Ortaokulu ve İstanbul Bahçelievler Ortaokulu'nda geçti. Lise eğitimini ise İstanbul Bahçelievler Lisesi'nde sürdürdü. Haydarpaşa Sağlık Koleji'nde ikinci sınıfa kadar okuduktan sonra eğitim hayatı kesintiye uğradı. Bu hareketli çocukluk, Menzil'in hayatında önemli bir yer tutuyor.

Nihal Menzil Evli mi?

Nihal Menzil, 1979 yılında ailesi tarafından 18 yaşındayken evlendirildi. Bu evlilikten İlkgül Menzil adında bir kızı oldu. Ancak 18 ay sonra eşi trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu olaydan sonra Menzil, sekreterlik, tezgahtarlık, anketörlük, kitap pazarlaması, haber spikerliği, radyo programcılığı ve vokalistlik gibi çeşitli işlerde çalıştı. Güncel kaynaklara göre, Menzil'in başka bir evliliği bulunmuyor.

Nihal Menzil’in Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Nihal Menzil, oyunculuk kariyerine 1996 yılında "Gözlerinde Son Gece" dizisiyle başladı. Bu yapımda Türkan Şoray ile rol aldı. Kariyerinin dönüm noktalarından biri, 1999 yapımı "İkinci Bahar" dizisi oldu. Burada geniş kitlelerce tanındı. 2002'de "Asmalı Konak"ta Fatma Öztoprak karakterini canlandırdı ve dizi büyük ilgi gördü. Diğer önemli dizileri arasında "Çılgın Bediş", "Dostlar Pasajı", "Dikkat Bebek Var", "Üvey Baba", "Evdeki Yabancı", "Vay Anam Vay", "Bizim Aile", "Belalım Benim", "Ah Be İstanbul", "Büyük Buluşma", "Gece Yürüyüşü", "Çemberimde Gül Oya", "Haziran Gecesi", "Güz Yangını", "Doktorlar", "Ezo Gelin", "Aşk Emek İster", "Küçük Kıyamet", "Kayıp Aranıyor" ve "O Hayat Benim" yer alıyor.

Son yıllarda "Camdaki Kız" (2021-2024 Hafiş rolü) "Fi" (2017-2018, Gülay rolü), "Ver Elini Aşk" (2017, Nazmiye), "Kadın" (2019, Gülten), "Sevgili Geçmiş" (2019) ve "Camdaki Kız" (2021, Hafize) gibi yapımlarda rol aldı. Sinema filmleri arasında "7 Kocalı Hürmüz" (2009, Naciye), "Asmalı Konak: Hayat" (2003) ve "Ey Nihal" (2011, kısa film) bulunuyor. Menzil, genellikle anne veya aile bireyi rollerinde tercih ediliyor. Toplamda 30'dan fazla dizi ve film projesinde yer aldı. Sigorta poliçesi satarken tesadüfen aldığı ilk rolle sektöre giren oyuncu, "Sıcağı Sıcağına" programıyla da tanındı.