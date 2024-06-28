Fenomen kardeşler sazan sarmalı dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Nihal Candan tahliye sürecini anlattı. Detaylar haberimizde:

Kardeşi Bahar Candan'la birlikte sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan bir şebekenin üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan ve ardından 37 kiloya kadar düşmesi üzerine tahliye edilen Nihal Candan, tahliyesinin ardındaki sır perdesini araladı. Nihal, içeride yaşadıklarını tek tek anlattı. İşte detaylar…

Geçtiğimiz yıl fenomenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Nihal ve Bahar Candan kardeşler, sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddiasıyla mercek altına alınmıştı. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bu şebekeyle bağlantıları olduğu öne sürülen Candan kardeşler, 16 Kasım’da tutuklanmıştı.

NİHAL CANDAN'IN DRAMATİK KİLO KAYBI VE TAHLİYESİ

Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan ile birlikte cezaevine girmesinin ardından anoreksiya teşhisiyle 37 kiloya kadar düşmesi üzerine tahliye edilmişti. Cezaevinden çıktıktan sonra normal hayatına dönen Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı ve sosyal medya paylaşımında "suçlu değilim" notunu düştü.

Candan, bir röportajda cezaevinden tahliye edilme sürecini şu sözlerle anlattı: "Sadece bana 'koğuşunuza geçmenize gerek yok, tahliye edildiniz' denildiğini hatırlıyorum. Ondan sonra nasıl taksiye bindim, nasıl çıktım, hiçbir fikrim yok."

HAFIZA KAYBI VE SAĞLIK SORUNLARI

"Günümün dörtte üçünü hastanede geçiriyordum" diyen Nihal Candan, "Tekerlekli sandalye ile çıkarılıyordum. Tahliye sebebim sadece yeme bozukluğu hastalığım değil. Aynı zamanda dilekçemde belirtilmiş olduğu üzere sürenin dolmuş olması. Suçlamaların karşısındaki sürecin dolmuş olması da bir sebep." dedi.

NİHAL CANDAN’IN GELECEK PLANLARI: AVUKATLIK HAYALİ

Nihal Candan, gelecekte avukat olmayı planladığını belirterek, "Benim de ayrılmamla beraber birazcık daha yalnız hissetmesi, kendiyle kalması sonucu kardeşimin ilaç kullanıyor olması, sürekli uyuyor olması, bir abla için çok zor. Umarım bir an önce Bahar için de biter bu durumlar. Artık influencer falan değil de avukat olmak istiyorum." şeklinde konuştu.