MZT adlı firmanın yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye'nin 81 ilinin isimleri yapay zeka tarafından yeniden düzenlendi.

Bu çalışma kapsamında Niğde'nin adı da değiştirildi ve artık "Anayurt" olarak biliniyor. Ancak sadece Niğde değil, birçok ilin ismi de bu yeniden düzenlemeyle değişti.

Yapay zeka, Niğde'nin ismini "Anayurt" olarak değiştirdi. Aynı şekilde, Tokat artık "Kalevana" olarak adlandırılırken, Yozgat ise yeni ismi olan "Boğazlıyan" ile tanınıyor. İstanbul ise "İstarmoni" olarak yeniden adlandırıldı.

Ancak Ankara hala geleneksel bir isim olan "Atatürk" ile anılmaya devam ediyor. (Haber Merkezi)