İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 7,6 gram sentetik uyuşturucu, 3,91 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İHA