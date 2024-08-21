Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu'nun onayladığı yönergeler uyarınca çeşitli birimlere öğretim üyesi alımı gerçekleştirecektir. Başvurular, 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddeleri ile ilgili mevzuat şartlarına uygun olarak alınacaktır.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE ŞARTLAR

Doçent ve Profesör Kadroları: Bu kadrolar daimi statüde olup, adayların 2547 sayılı Kanun’un 24. ve 26. maddelerine, ayrıca Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine uygun olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu: Adayların 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi ve Üniversitemiz kriterlerine uygun olmaları gerekmektedir.

Başvuracak adayların, KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından başarı koşulunu sağlamış olmaları ve terör örgütleriyle herhangi bir bağlantısı bulunmaması şarttır. İlan edilen Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ise Doçentler başvuramaz.

BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir:

Başvuru Dilekçesi: Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nın web sitesinde bulunan form.

Özgeçmiş ve Nüfus Cüzdanı Sureti

2 Adet Fotoğraf

Hizmet Belgesi ve Yabancı Dil Belgesi

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploması

Profesör ve Doçent Kadroları için Doçentlik Başarı Belgesi

Puanlama Tablosu ve Yayın Listesi

Ayrıca, bilimsel çalışma ve yayınları içeren dosyaların teslim edilmesi gerekmektedir:

Profesör Kadrosu İçin: 6 adet (1 fiziksel + 5 dijital)

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin: 4 adet (1 fiziksel + 3 dijital)

Başvurular, 05/09/2024 tarihinden sonra dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na yapılmalıdır. Kurum, ilanının her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

NOT: 2547 Sayılı Kanun’un Ek-38. Maddesi uyarınca belirlenen %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 21.08.2024

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 05.09.2024