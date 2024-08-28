Başkan Yalçın, ilçede yürütülen çalışma ve faaliyetler hakkında Vali Özkan’a bilgi verdi.

Vali Özkan, ziyaretinden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık diledi.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın yaptığı açıklamada, “Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgiler verdik. Desteklerini daima hissettiğimiz Valimize misafirperverliği ve ilgileri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.