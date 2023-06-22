Parkın yenilenerek çok daha nezih ve kullanışlı hale getirdiğini vurgulayan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyan halkına hayırlı olmasını diledi.

Belediye tarafından Derya Kadıoğlu Parkı içinde yer alan kafeden oyun gruplarına kadar birçok yerde yenileme ve değişik çalışmaları yapıldı.

İlçe genelinde bir yandan parklarda yenileme çalışmalarını sürdüren ve diğer yandan da yenilerini kazandıran Belediye Başkanı Gökhan Coşar, işletmesi belediyeye ait olan Derya Kadıoğlu parkımızı yenileyerek çok daha nezih ve kullanışlı hale getirdi.

Yeşil alanların önemine değinen Başkan Coşar, “Yeşil alanların azalmasının yaşam kalitemizi doğrudan etkilediğinin farkındayız. Bu alanlara daha fazla ilçe sakinlerinin erişim hakkının olduğunu da biliyoruz. Miniklerimizin güvenle koşup oynayacağı, büyüklerimizin biraz soluklanıp dinleneceği ve tüm komşularımızın spor yapabileceği alanlar oluşturmak bilinciyle ilçemizde yeşil alan ve park sayısını artırmayı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda aldığımız geri dönüşler çok olumlu. İlçemize yeni parklar kazandırmaya ve mevcut parklarımızı yenilemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan yenileme çalışmaları ile Derya Kadıoğlu Parkının ailece vakit geçirilecek bir mekan olduğunun altını çizen Coşar, “Derya Kadıoğlu Parkında yapmış olduğumuz yenileme çalışmaları ile gençlerin, ailelerin vakit geçireceği nezih bir mekan oldu. Parkımızın içinde bulunan kafeden oyun gruplarına kadar birçok yerde yenileme ve değişik çalışmaları yaptık. Yapmış olduğumuz yenileme çalışmaları ile ailelerimiz kafede otururken çocukları için gözleri arkada kalmadan rahatça sohbet edebilecekler. Onlar sohbet ederken yenilenen oyun gruplarımızda ise evlatlarımız eğlenceli vakit geçirerek doyasıya eğlenebilecekler” dedi. Ahmet Ayverdi