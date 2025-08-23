Nevzat Pakdil, 12 Ocak 1950 tarihinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde doğdu. Genç yaşlardan itibaren eğitim hayatına ve kamu görevlerine odaklanan Pakdil, hem bürokrasi hem de siyaset alanında önemli görevler üstlendi. Şu anda 75 yaşında olan Pakdil, köklü bir devlet tecrübesine sahip.

Kamu Yönetimine Adım Attı

Nevzat Pakdil, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile AİTİA İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Eğitim sürecine yüksek lisansla devam eden Pakdil, TODAİE’de kamu yönetimi alanında uzmanlaştı. Bu alandaki akademik birikimini, uzun yıllar kamu kurumlarında görev alarak pratiğe döktü.

Üst Düzey Görevlerde Bulundu

Kamu kariyerine Milli Eğitim Bakanlığı'nda başlayan Pakdil, burada Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Öğretmen Yetiştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Ardından Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne geçerek Başmüşavirlik görevini üstlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT Genel Müdürlüğü de Pakdil’in üstlendiği önemli sorumluluklardan biri oldu.

Mecliste Başkanvekilliği Görevini Üstlendi

Nevzat Pakdil, 22., 23. ve 24. dönemlerde Kahramanmaraş Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer aldı. Meclisteki görev süresi boyunca, 22. ve 23. dönemlerde TBMM Başkanvekilliği görevini üstlendi. Ayrıca, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü.

Uluslararası Görevde De Yer Aldı

Yalnızca Türkiye içinde değil, uluslararası platformda da Türkiye’yi temsil etti. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi olarak görev aldı ve ülkeler arası parlamenter iş birliğine katkıda bulundu.

Özel Hayatıyla Örnek Bir İsim Oldu

Evli ve iki çocuk babası olan Nevzat Pakdil, ailesiyle birlikte mütevazı bir yaşam sürüyor. Siyasi kariyerinde olduğu kadar özel hayatında da dengeli ve sakin duruşunu koruyor.

Nevzat Pakdil, hem bürokratik hem siyasi alandaki deneyimiyle Türkiye’nin hafızasında yer edinen isimlerden biri olarak tanınıyor. Eğitimden devlet yönetimine uzanan kariyeri, onun çok yönlü bir kamu insanı olduğunu gösteriyor.