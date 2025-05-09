Fatih Sultan Mehmet’e dair yapılan bir yorum üzerine sosyal medya üzerinden verdiği yanıtla dikkat çeken Demirer'in yaşamı, eğitimi ve siyasi kariyeri merak konusu oldu.

NEVŞİN MENGÜ İLE FATİH SULTAN MEHMET TARTIŞMASI

Gazeteci Nevşin Mengü’nün bir televizyon programında, “Fatih Sultan Mehmet AK Parti’nin idealize edebileceği bir figür değil. Adam kaç dil bilen biri. Fatih Sultan Mehmet aslında seküler geleneğe daha yakın bir isim,” şeklindeki ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu açıklamalara yanıt veren AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Bir gün kahveye bekleriz, hangi dilde sohbet etmek istediğinizi de siz seçin. Bizim kadınlarımızın her biri Sultan Fatih kadar İstanbulludur, donanımlıdır, entelektüeldir. Bu arada biraz kendinizi geliştirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yabancı dil bilmeyi sekülerlik olarak gören son nesilsiniz.”

Demirer’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı kendisi hakkında bilgi aramaya başladı.

SALİHA DEMİRER KİMDİR?

Saliha Demirer, 6 Temmuz 1977 tarihinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimine Çankırı İmam Hatip Lisesi’nde başladı ve buradan birincilikle mezun oldu. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı.

KARİYERİ VE GÖREVLERİ

Demirer, 2000 yılında İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ)'ta kurumsal iş hayatına adım attı. Farklı birimlerde yönetici olarak görev yaptı ve İnsan Kaynakları Yöneticiliği gibi sorumluluklar üstlendi. 2018 yılında, seyahat tutkusunu profesyonel alana taşıyarak bir turizm şirketiyle alternatif güzergâhlar oluşturulmasına katkı sağladı.

Boğaziçi Üniversitesi mezunları tarafından kurulan Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA)'nda uzun yıllar yönetici pozisyonlarında bulunan Demirer, 2020-2023 yılları arasında Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın yönetim kurulu üyeliğini de yürüttü.

SİYASİ KARİYERİ

Siyasete 2015 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olarak adım atan Demirer, bu görev kapsamında Sekreterya Birim Başkanlığı da yaptı. Nisan 2018’de AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olarak göreve getirildi ve bu görevini sürdürmektedir.

KİŞİSEL YAŞAMI

İngilizce bilen Saliha Demirer, evli ve iki çocuk annesidir.