Kozaklı’daki jeotermal enerjiden faydalanarak kurulan domates seraları, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza atarken, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın Yerköy’de duyurduğu yeni proje, bölgesel tarım potansiyelini daha da güçlendirmeyi vaat ediyor.

KOZAKLI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ İLE DOMATES ÜRETİMİ VE İHRACATI

Nevşehir’in Kozaklı ilçesi, Türkiye’nin jeotermal enerji kullanımında öncü bölgelerinden biri olarak dikkat çekiyor. İlçede bulunan jeotermal kaynaklardan elde edilen sıcak su, yalnızca kaplıcalarda değil, aynı zamanda tarımsal üretimde de kullanılıyor. Kozaklı’daki seralar, 90 derece sıcaklıktaki jeotermal suyu, enerji maliyetlerini minimize etmek ve verimli bir domates üretimi sağlamak için kullanıyor.

250 bin metrekarelik seralarda, yıllık yaklaşık 15 bin ton domates üretiliyor. Bu domateslerin 7 bin 500 tonu, tarımda dünya çapında ünlü Hollanda’ya ihraç edilirken, kalan miktar Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu, bu başarıyı “Kozaklı’nın domatesleri, Hollanda gibi tarımda söz sahibi bir ülkeye ihraç ediliyor. Bu durum, ilçemizin tarımsal üretkenliğini ve uluslararası rekabet gücünü gösteriyor” sözleriyle özetledi.

Kozaklı’nın seracılık faaliyetleri, 1994 yılından beri şifalı suyun kullanımıyla başlamış ve 2010 yılından itibaren profesyonel firmalar tarafından genişletilmiştir. Kabukçuoğlu, “Seracılığın ilk yıllarında küçük ölçekli projeler gerçekleştirdik. Ancak son yıllarda, bu projeler profesyonel firmalar tarafından büyütüldü ve daha geniş ölçekli üretim yapıldı” diye ekledi.

HOLLANDA'YA ARTAN DOMATES İHRACATI VE ENERJİ KRİZİ

Hollanda, dünya çapında tarım ürünleriyle tanınan bir ülke olmasının yanı sıra, enerji krizleriyle de mücadele ediyor. Hollanda’nın seraları doğal gaz ile ısıtılmakta, ancak Rusya’nın Avrupa’ya uyguladığı enerji ambargoları nedeniyle doğal gaz arzında sorunlar yaşanmakta. Bu durum, üretim maliyetlerinin artmasına neden oluyor ve Türkiye’den yapılan domates ithalatını daha cazip hale getiriyor.

Kozaklı seralarından yapılan domates ihracatı, Hollanda’daki bu kriz döneminde büyük bir fırsat sunuyor. Kabukçuoğlu, “Hollanda’nın enerji krizleri nedeniyle yaşadığı zorluklar, Türk domateslerine olan talebi artırdı. Kozaklı’dan yapılan ihracatlar, Hollanda’nın yüksek kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştiriliyor ve bu durum, bizim için büyük bir başarı” dedi.

KADIN İSTİHDAMI VE EKONOMİK KATKILAR

Kozaklı’daki seracılık faaliyetleri, yerel istihdama da büyük katkılar sağlamakta. Belediye Başkanı Kabukçuoğlu, mevcut seraların 350 aileye iş imkânı sunduğunu ve bu durumun işsizlik sorununu ortadan kaldırdığını belirtti. Ayrıca, seralarda çalışanların büyük bir kısmının kadınlardan oluştuğunu vurgulayarak, “Kadın istihdamı, seracılığın önemli bir parçası oldu. Kadınların bu sektördeki varlığı, istihdamı artırma ve toplumsal eşitliği destekleme açısından büyük bir katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

YOZGAT’A YENİ JEOTERMAL SERA YATIRIMI: YERKÖY’DE TARIMSAL DÖNÜŞÜM

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yerköy ilçesinde kurulacak “Jeotermal Domates Serası ve Tıbbi Nane Üretim” tesisinin tarım ve ekonomik potansiyel açısından büyük bir dönüşüm sağlayacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından hayata geçirilecek proje, 21 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek.

Vali Özkan, “Yerköy’deki bu önemli yatırımla jeotermal enerjiden faydalanarak gerçekleştirilecek domates ve tıbbi nane üretimi, Yozgat’ın tarım potansiyelini artıracak ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak” dedi. Yeni tesis, Yozgat’ın tarımsal üretkenliğini artırmayı ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor. Bu proje, Yozgat’ın tarım sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve bölgedeki tarım faaliyetlerine büyük bir değer katacak.

Sonuç olarak, hem Nevşehir’deki Kozaklı seraları hem de Yozgat’taki yeni yatırım projeleri, Türkiye’nin tarım ve enerji sektörlerinde büyük bir ilerleme kaydettiğini ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırdığını gösteriyor. Jeotermal enerji kullanımı ve verimli tarım teknikleri, Türkiye’nin tarım politikalarının geleceğinde önemli bir rol oynayacak.