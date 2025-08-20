Kentte yapılan bir düğünde sahne şovu esnasında kullanılan sıvı azot, sekiz yaşındaki bir çocuğun üzerine dökülürken vücudunun yüzde 16'sı donan çocuk tam 7 ameliyat geçirdi.

Ailesiyle birlikte yakınlarının düğününe giden Elif Simay Tiftik, salonda arkadaşlarıyla oynarken, gösteri niyetiyle kullanılan sıvı azot cihazından çıkan buharın yanına gitti.

Güvenlik önlemi alınmadan yapılan gösteri esnasında cihazdan fışkıran sıvı azot küçük kıza sıçradı.

Elbiseleri vücuduna yapışan Elif’in vücudunda 2. derece yanıklar oluştu.

7 Kez Ameliyat Geçirdi

Ailesi tarafından önce Avanos Hastanesi’ne götürülen Elif, sonradan Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Buradaki ilk müdahaleden sonra Ankara’ya sevk edilen küçük kız, 19 gün yoğun bakımda tedavi gördü ve 7 kez ameliyat geçirdi.