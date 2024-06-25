Düzenlenen programda Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Niğde ve Yozgat illerinden gelecek hak sahiplerine danışmanlık hizmeti sunulacağı belirtildi.

Program, her iki ülkede çalışanların ikili sosyal güvenlik sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükleri konusunda bilinçlendirilmelerinin sağlanması amacıyla düzenlendi.

SGK İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, Almanya Emeklilik Sigortası Kurumu Heyeti Başkanı Ulrike Foster, SGK Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanı Ramazan Elma, SGK İl Müdürü Mehmet Baltacı ile heyetlerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Elma, Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı 35 ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesinin bulunduğunu belirtti.

SGK olarak vatandaş odaklı hizmet sunmayı görev edindiklerini ifade belirten Elma, "Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesi 30 Nisan 1964'te imzalanmış ve 1 Kasım 1965'te yürürlüğe girmiştir. Türkiye-Almanya Danışma Günleri ile iki ülke sigortalılarını ve hak sahiplerini sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmek, sorunlarına çözüm bulmak amacıyla iki ülkenin uzmanları tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulmaktadır" dedi.

Foster de emeklilik hakları konusunda Türk ve Alman vatandaşlarına hizmet sunmanın kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu kaydederek, "İlk defa böylesine muhteşem, UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan bir bölgede hizmet sunuyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye ve Almanya üzerinden emeklilik hakları konusunda danışmanlık hizmeti vermek üzere burayız. Hakların iki taraflı korunması için hizmet vermek memnuniyet verici" diye konuştu.

SGK İl Müdürü Baltacı ise iki ülke arasında yaklaşık 20 yıldır danışma etkinlikleri düzenlendiğini, Nevşehir'deki etkinlikte, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Niğde ve Yozgat illerinden gelecek hak sahiplerine danışmanlık hizmeti sunulacağını dile getirdi.