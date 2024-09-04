Nevşehir, Yozgat’ı Geçemedi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 yılına ait nüfus verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Yozgat ve Nevşehir’in nüfus yoğunluğu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı.

TÜİK, 2023 yılına ait nüfus verilerini kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşlar yeni verilere göre komşu iki şehir arasında nüfus farkını araştırmaya başladı. Veriler Yozgat ve Nevşehir illeri arasında nüfus farkını ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre, 2023 yılında Yozgat’ın nüfusu 420 bin 699 olarak kaydedildi. Aynı dönemde Nevşehir’in nüfusu ise 315 bin 994 olarak açıklandı.

Yozgat’ın nüfusu 2022 yılında 418 bin 442 iken 2 bin 257 kişi artarak 2023 yılında 420 bin 699 yükseldi. Nevşehir’in ise 2022 yılında 310 bin 11 olan nüfusu 5 bin 983 kişi artış göstererek 2023 yılında 315 bin 994 ulaştı.

Açıklanan verilere göre 2023 yılında Nevşehir’in nüfusu daha fazla artış gösterse de Yozgat’ın toplam nüfusunu geçemedi.