Nevşehir Valiliği’nde düzenlenen toplantıya; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Hacıbektaş Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Dr. Ali Arif Özzeybek ve protokol üyeleri katıldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde Nevşehir Valiliği koordinesinde gerçekleştirilmesi planlanan ulusal ve uluslararası düzeydeki kültürel etkinliklerin görüşüldüğü toplantıda, özellikle her sene düzenlenen Hünkar Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri’nin daha geniş yapılmasına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Rektör Aktekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak aynı anda birden çok etkinliğe ev sahipliği yapacak altyapıya sahip olduklarını belirterek, Nevşehir’deki kurum ve kuruluşların iş birliğinde her türlü ulusal ve uluslararası düzeydeki etkinliğe katkıda bulunmaya hazır olduklarını belirtti. İHA