Bu projeler, dar gelirli ailelere uygun fiyatlı konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Peki, Yozgat bu projede yer alıyor mu? Hangi illerde konut projeleri var ve başvuru detayları neler? İşte detaylar...

TOKİ'NİN YENİ KONUT PROJELERİ HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

TOKİ, çeşitli illerde düşük maliyetli konut projeleri hayata geçiriyor. Bu projelerle vatandaşlar, uygun fiyatlarla konut sahibi olabilecekler. TOKİ’nin projeleri kapsamında yer alan iller şunlardır:

Zonguldak

Nevşehir

Rize

Sakarya

Samsun

Siirt

Trabzon

Çorum

Denizli

Edirne

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Hakkâri

İzmir

Karaman

Adana

Afyonkarahisar

Ankara

Aydın

Balıkesir

Batman

Bursa

Kars

Kayseri

Kırıkkale

Kırşehir

Konya

Tunceli

Yozgat, ne yazık ki bu iller arasında yer almıyor. Ancak, diğer illerde yaşayan vatandaşlar bu fırsattan yararlanabilirler.

KONUT SATIŞLARINDA TEMİNAT BEDELLERİ

TOKİ, konut projelerinde çeşitli büyüklüklerdeki konutlar için teminat bedellerini belirledi. Teminat bedelleri konutların muhammen bedellerine göre şöyle sıralanıyor:

699.999 TL'ye kadar olan konutlar için 40.000 TL

700.000-1.499.999 TL arasındaki konutlar için 100.000 TL

1.500.000-3.999.999 TL arasındaki konutlar için 200.000 TL

4.000.000 TL ve üzeri konutlar için 500.000 TL

Bu teminat bedelleri, başvuru sürecini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla düşük tutulmuştur. Başvurular, Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilecektir.

BAŞVURU VE DETAYLAR

TOKİ’nin yeni konut projelerine başvurmak isteyenler, belirlenen bankalar aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler. Daha fazla bilgi ve ayrıntılar için TOKİ’nin resmi web sitesi toki.gov.tr ziyaret edilebilir.

Bu projeler, dar gelirli ailelerin ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirebilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. İlgilenen vatandaşların projeye dahil illerdeki başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri önerilir.