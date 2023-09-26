Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye genelinde 51 ilin daha büyükşehir belediye statüsü kazanması planlanıyor. Bu iller arasında Nevşehir de yer alıyor.

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Nevsehirpanorama

Bu değişiklikle birlikte, vatandaşlar hem büyükşehir belediye başkanlığı için hem de kendi ilçelerinin belediye başkanlığı için oy kullanma hakkına sahip olacaklar. Bu, yerel yönetimlerin daha katılımcı bir yapıya kavuşmasına olanak tanırken, Nevşehir ve diğer illerin kentsel gelişimini daha iyi planlama fırsatı sunacak.

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Nevşehir'in büyükşehir belediye statüsü kazanması, şehrin gelecekteki kentsel projelerine ve hizmetlere daha geniş bir perspektiften yaklaşmasını sağlayabilir. (Haber Merkezi)