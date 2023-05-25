Türkiye Dağcılık Federasyonu 2023 yıllık faaliyet planında yer alan Mustafa Tekin Spor Tırmanış Küçükler C-D-E ( Lider ) Türkiye Şampiyonası Samsun’da yapıldı. Canik Atatürk Spor Salonu Tırmanış Duvarı’nda yapılan şampiyonaya 15 ilden 160 sporcu katıldı.

Şampiyonada Küçükler C Kategorisinde Nevşehir’i temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Zeynep Aydın ve Küçükler E Kategorisinde mücadele eden sporcumuz Ahmet Baran Karaşahin ikinci oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, şampiyonadan iki Türkiye ikinciliği derecesi ile dönen Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını ve antrenörleri İrem Selen Kafalı’yı tebrik etti. İGF