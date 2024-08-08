Televizyonlarından Netflix'e bağlanmak isteyen kullanıcılar, platforma erişimde sıkıntı yaşadıklarını bildiriyor. Kullanıcılar, televizyonlarından platforma erişmeye çalıştıklarında "tvq-st-115" ve "tvq-st-122" hata kodlarıyla karşılaşıyorlar.

Son 24 saat içinde, bu erişim sorunu nedeniyle çok sayıda şikayet alındığı belirtiliyor. Küresel çapta yaşanan bu erişim probleminin nedeni merak konusu olurken, Netflix'ten henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, aşağıdaki adımları deneyebilir:

Cihazınızı Yeniden Başlatın: Televizyon veya diğer cihazlarınızı kapatıp tekrar açmayı deneyin.

İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin: İnternet bağlantınızda bir sorun olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse modem/router'ınızı yeniden başlatın.

Netflix Uygulamasını Güncelleyin: Uygulamanızın en güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Hata Kodları İçin Destek Alın: "tvq-st-115" ve "tvq-st-122" hata kodları için Netflix’in destek sayfasını ziyaret edin.

Küresel erişim sorunuyla ilgili Netflix'in resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Güncellemeler ve gelişmeler için takipte kalın.