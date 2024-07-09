Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine bu yıl ikinci kez zam yaparak dikkatleri üzerine çekti. Yılın ilk aylarında önemli bir fiyat artışı gerçekleştiren dijital yayın platformu, şimdi ise abonelik ücretlerini %30 oranında artırdı.

Yeni Netflix Abonelik Fiyatları:

Temel Plan: Aylık 149,99 TL

Standart Plan: Aylık 229,99 TL

Özel Plan: Aylık 299,99 TL

Daha önce, Temel Plan 119,99 TL, Standart Plan 176,99 TL ve Özel Plan 229,99 TL idi. Son iki yılda Netflix abonelik ücretleri %300 civarında arttı ve kullanıcılar artık platformun içeriklerine erişim sağlamak için daha yüksek bir bedel ödemek zorunda kalacaklar.

Yeni fiyatlar, platforma yeni abone olacak kullanıcılar için hemen geçerli olacak. Mevcut aboneler ise 30 gün içerisinde fiyat artışıyla ilgili bilgilendirilecek ve bu sürenin sonunda yeni fiyatlar tüm kullanıcılar için geçerli hale gelecek.