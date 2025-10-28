Netanyahu, ateşkese rağmen İsrail ordusuna Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdi

Gündüz saatlerinde, Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti.

Netanyahu, Hamas'ın "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği" iddiasıyla güvenlik istişare toplantısı ve güvenlik kabinesi toplantısı düzenlemişti.

Toplantıdan çıkacak sonuca göre İsrail Başbakanı'nın karar vereceği kaydedilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal altında tuttuğu sarı hattı genişletebileceği ve ABD'nin buna yeşil ışık yaktığı iddia edilmişti.

Hamas, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırılar başlatması sebebiyle bugün verilmesi planlanan İsrailli esirin cesedinin teslimini askıya aldığını bildirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından verilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir tünelde İsrailli bir esirin cesedinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırı düzenlemesi nedeniyle bugün yapılması planlanan teslimatın ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in neden olacağı bir tırmanışın, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranması ve çıkarılması operasyonlarını engelleyeceği ve teslimin gecikeceği vurgulandı.

Diğer yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki İsrailli esrilerin cesetlerinin aranması çalışmalarını engellemek için sistematik bir politika izlediği ifade edildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Filistin direnişinden oluşan ortak ekiplerin bu görevi (İsrailli esirlerin cesedinin aranması) yerine getirmek için Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere girmesini açıkça reddetti." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in arama çalışmalarını aksattığının altı çizilen açıklamada, esirlerin cesetlerinin aranması için gerekli ağır makine ve ekipmanların girişinin de İsrail tarafından engellendiği vurgulandı.

Gazze'de enkaz altındaki Filistinlilerin cenazelerinin çıkarılmasının da İsrail tarafından engellendiği ve bu durumun Gazze'deki Filistin halkının acılarını daha da artırdığı belirtildi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranması konusunda Hamas'ın "ağırdan aldığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğu ve kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal ederek halkımıza karşı yeni saldırgan adımlar atmaya hazırlık olarak yalan bahaneler uydurmaya çalışmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Ateşkese arabulucu ve garantör ülkelere seslenilen açıklamada, İsrail'in tehlikeli engellemeleri karşısında sorumluluklarını üstlenme ve İsrail'i aldatıcı eylemlerine son vermeye zorlama çağrısında bulunuldu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenleme talimatı vermesinin ardından İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi içinde işgal ettiği "Sarı Hat" isimli bölgeyi genişletme kararını ABD ile görüştüğü öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes kapsamında çekildiği ve işgalini sürdürdüğü "Sarı Hat" isimli bölgeyi genişletme kararı aldı.

İsrailli konuyu takip eden bir yetkili, Netanyahu'nun ABD'li yetkililerle bu adımı koordine etmek için görüşmeler yürüttüğünü paylaştı.

Netanyahu'nun, Asya'da bölge seyahatindeki ABD Başkanı Donald Trump'a durumu görüşmek için ulaşmaya çalıştığı ancak buna karşın İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki işgalinin devam ettiği Sarı Hat bölgesi içindeki Refah'ta İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği iddiası üzerine İsrail Başbakanı'nın Gazze'ye saldırılara yeniden başlanması talimatı verdiği aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrailli esirlerin getirilmesinden sorumlu komutan Nitzan Alon ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin Netanyahu ile istişare görüşmesine katıldığı kaydedildi.

Öte yandan, son günlerde Katar ve ABD'nin bazı Batı ülkelerindeki yetkililerle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin geri getirilmesi ve ateşkesteki diğer pürüzlerin aşılması için görüşmeler yürüttüğü paylaşıldı.

Görüşmelerde, arabulucuların ABD, İsrail, Katar, Türkiye ve Mısır'dan uzman ekiplerin Gazze'ye girerek buradaki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin tespit edilmesi için çalışmalara katılması İsrail'e teklif edildi.

Buna karşın, İsrail'in bu teklifi reddettiği sadece Mısır'dan ekiplerin girmesine izin verdiği belirtildi. Mısırlı ekipler ise esirlerin cenazelerinin bulunmasının zor olduğunu bunun için daha fazla uzman ekibin destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, ABD merkezli Axios internet sitesine konuşan Amerikalı yetkili, Trump yönetimi üst düzey yetkililerinin Netanyahu'nun ekibine, Hamas'ın Gazze'deki İsrailli ölü esirleri tesliminde gecikmesinin "somut bir ihlal teşkil etmediğini" belirterek, İsrail'e "ateşkesi sonlandırmaya yol açacak radikal adımlardan kaçınmasını talep ettiklerini" aktardı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki işgalinin devam ettiği Sarı Hat bölgesi içindeki Refah'ta İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği iddiası üzerine Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılara yeniden başlanması talimatı verdiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Yerel basın, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini kaydetmişti.

İsrail, Hamas'ın dün teslim ettiği cesedin daha önce alınan bir esire ait ceset kalıntıları olduğunu iddia etmişti.