Neslim Güngen’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Sosyal Medya Fenomeni Neslim Güngen kimdir? Neslim Güngen neden tutuklandı? İşte detaylar…

NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

1986 yılında Türkiye'de dünyaya gelen Neslim Güngen, güzellik sektöründe tanınan bir isimdir. Babası Gümüşhaneli, annesi ise Çankırılıdır. 13 yaşında kuaförlük ve güzellik sektörüne adım atan Güngen, 19 yaşında anne olmuş ve kariyerine devam ederken 22 yaşında yurt dışında çeşitli eğitimler alarak kendini geliştirmiştir. 2007 yılından itibaren sosyal medyada makyaj ve güzellik videoları ile dikkat çekmeye başlamış ve kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi edinmiştir.

NESLİM GÜNGEN KAÇ YAŞINDA?

1986 doğumlu olan Neslim Güngen, 2024 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

NESLİM GÜNGEN NE İŞ YAPIYOR?

Neslim Güngen, kuaförlük ve güzellik sektöründe faaliyet gösteren başarılı bir isimdir. Sosyal medya platformlarında aktif olarak yer almakta ve makyaj ile güzellik üzerine paylaştığı videolar sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Bu sayede, sosyal medya fenomeni olarak da tanınmaktadır.

NESLİM GÜNGEN TUTUKLANDI MI?

Evet, Neslim Güngen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında çeşitli suçlamalarla gözaltına alınmıştır.

NESLİM GÜNGEN NEDEN TUTUKLANDI?

Neslim Güngen, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınmış ve mahkeme tarafından tutuklu yargılanmasına karar verilmiştir. Halen Bakırköy Cezaevi'nde tutuklu bulunmaktadır.