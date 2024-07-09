Neslim Güngen, 1986 yılında dünyaya geldi. Babası Gümüşhaneli, annesi ise Çankırılı olan Güngen, 13 yaşında kuaför ve güzellik sektörüne adım attı. Henüz 19 yaşındayken ilk annelik deneyimini yaşayan Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine başladı. 2007 yılından itibaren sosyal medya platformlarında makyaj ve güzellik videoları ile tanınan Güngen, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Malvarlıklarına el konulan Neslim Güngen, bu durum hakkında sessizliğini bozarak eşi hakkında açıklamalarda bulundu. Güngen'in yaptığı açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcıların dikkatini çekti.

Neslim Güngen, güzellik ve makyaj videoları ile başladığı sosyal medya kariyerinde, bugün milyonlarca takipçiye hitap ediyor. Hem kişisel hayatı hem de kariyeri ile sıkça gündeme gelen Güngen, eşi hakkında yaptığı açıklamalarla da konuşulmaya devam ediyor.