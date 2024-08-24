Neslihan Yılmaz’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Neslihan Yılmaz kimdir? İşte detaylar…

NESLİHAN YILMAZ KİMDİR? NESLİHAN YILMAZ OLAYI NEDİR?

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı geçiren 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz, operasyonun ardından sadece üç hafta içinde hayatını kaybetti. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yılmaz'ın ailesi, operasyonun ardından yaşanan komplikasyonlar nedeniyle doktor ve hastaneye karşı suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da bir çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla Ordu'daki özel hastanede mide küçültme ameliyatı için başvuruda bulunmuştu. 27 Mayıs 2024 tarihinde yapılan tahlillerin ardından aynı gün gerçekleştirilen ameliyatın ardından Yılmaz, hastanede üç gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Ancak evine döndükten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye başvurdu.

Yılmaz, 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde, her biri yaklaşık 5 saat süren ek ameliyatlar geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen 21 Haziran 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın ailesi, operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı Dr. E.A. ve hastane yönetimi hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan şikayetçi oldu.

Aile, kızlarının ameliyat öncesinde enfeksiyon ve yüksek kolesterol sorunları yaşadığını belirterek, "Kızım ameliyata uygun değildi. Böyle bir hasta ameliyata alınır mı? Büyük bir ihmal var" ifadelerini kullandı. Acılı aile, adalet arayışında olduklarını vurguladı.